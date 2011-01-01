Se iniciaron operaciones en 1982 como un Agroservicio, comprometidos a solventar las necesidades de la población de la época. Con el correr de los años se incorporaron las líneas de ferretería y Sherwin Williams con la misión de proveer de productos de alta calidad a la población. Actualmente se cuentan con dos tiendas ubicadas en Jiquilisco, contiguo a Claro y en Usulután, contiguo a La Curacao.