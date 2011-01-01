Se iniciaron operaciones en 1982 como un Agroservicio, comprometidos a solventar las necesidades de la población de la época. Con el correr de los años se incorporaron las líneas de ferretería y Sherwin Williams con la misión de proveer de productos de alta calidad a la población. Actualmente se cuentan con dos tiendas ubicadas en Jiquilisco, contiguo a Claro y en Usulután, contiguo a La Curacao.
Proveer artículos de calidad con excelente servicio que solventen las necesidades de tu familia y equipo.
Ser la empresa número uno en la provisión de las herramientas para cumplir tus proyectos.
· Innovación
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